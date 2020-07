“Olhando a esta distância, podia ter sido evitada a cerca sanitária de Ovar”

Entre 17 de Março e 17 de Abril, o país teve os olhos especialmente focados na evolução da pandemia num concelho: Ovar. Foi lá que se deu a maior cerca sanitária do continente por causa da pandemia da covid-19. Hoje, no P24, vamos olhar para esses dias e perceber como evoluiu a situação com o vice-presidente da Câmara de Ovar, Domingos Silva.

