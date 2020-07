Homem mata mulher a tiro na rua em Esmoriz

Um homem de 79 anos matou, com dois tiros, uma mulher de 58 anos, que será sua ex-companheira, em plena rua, em Esmoriz.

Segundo fonte da GNR, o homem terá utilizado uma caçadeira. O crime foi presenciado por várias pessoas em plena via pública. Segundo testemunhas no local, o homem estava a recarregar a arma, aparentemente para tirar a própria vida, quando foi imobilizado e impedido pelas pessoas que estavam na rua.

Os motivos deste homicídio ainda estão por apurar. Apenas se sabe que a relação terá terminado recentemente. A mulher trabalhava na Mutualidade De Santa Maria - Associação Mutualista e foi surpreendida pelo homem quando chegava ao trabalho.

O alerta foi dado já depois das 9h30 tendo ido para o local os bombeiros e elementos da GNR de Esmoriz. A GNR efectuou a detenção do homem e está a garantir o perímetro de segurança no local do crime. No local está também a PJ.

A mulher deixa um filho com cerca de 20 anos.