Eleições no Fapas contestadas por ex-dirigentes e fundadores

O trigésimo aniversário do Fapas - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens está a ser marcado por divisões internas que levaram à convocação de uma assembleia, no mês passado, e à eleição de uma nova equipa directiva. A reeleição de Nuno Oliveira, antigo director do Parque Biológico de Gaia, é no entanto contestada por membros da anterior direcção e fundadores desta organização, que estão a divulgar uma carta aberta contra aquilo que designam por “assalto ao poder” nesta entidade criada em 1990.

