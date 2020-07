Bruno Candé: PJ confirma que arma usada no homicídio foi roubada à PSP e não descarta racismo

A Polícia Judiciária, que está a investigar o homicídio do actor Bruno Candé Marques, não descarta a possibilidade de ter existido motivação racista no crime. O actor foi alvo de vários tiros no sábado, em plena Avenida de Moscavide, alegadamente por um homem de 76 anos que foi constituído arguido e está em prisão preventiva. Está indiciado por homicídio qualificado e posse de arma ilegal.

