Alfa Pendular descarrila em Soure e faz um morto. Linha do Norte está cortada

Um comboio Alfa Pendular descarrilou esta sexta-feira à tarde perto de Soure, no distrito de Coimbra, confirmou ao PÚBLICO o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra. Uma pessoa morreu no acidente e a linha do Norte está cortada.

De acordo com o CDOS de Coimbra, estão no local 173 operacionais apoiados por 67 veículos e “há vítimas encarceradas”, entre as quais o maquinista, apurou o PÚBLICO.

O comboio colidiu pelas 15h35 com uma dresine (veículo de inspecção de via), tendo descarrilado, depois de ter saído de Lisboa pelas 14h com destino a Braga, onde deveria chegar às 17h30. A vítima mortal é um trabalhador da Infraestruturas de Portugal (IP) que estava dentro da dresine.