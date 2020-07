A Casa do Design de Matosinhos já pode ser visitada online

Foi com a exposição Burilada que a Casa do Design de Matosinhos abriu as portas em 2016, numa parceria entre o município e a Escola Superior de Artes e Design (ESAD). Desde então que foram já realizadas 12 exposições e, para além das instalações físicas, é agora também possível descobrir a oferta do espaço na Internet.

“Verificamos que, consolidada uma identidade de programação da Casa do Design enquanto espaço físico, havia que responder ao desafio de alargar o alcance e a regularidade na comunicação institucional e explorar as plataformas digitais como suportes de criação de conteúdos, interacção regular com os vários públicos e criação de novos públicos para o design”, explica Diogo Vilar, director executivo da esad–idea, ao P3, que acrescenta que a pandemia reforçou “o sentido de urgência” da criação da alternativa à visita presencial.

Visitas ao arquivo, novas formas de visitar exposições, conversas com designers e livros para consulta são algumas das coisas que se podem encontrar no site. Todos os conteúdos disponibilizados são de acesso gratuito, com um destaque especial para a rubrica Find and Frame: O Arquivo Pensado Hoje, que “apresenta um olhar crítico sobre o acervo e a programação da Casa do Design ao longo dos últimos quatro anos”.

“Nota ainda para a campanha Open Book, no âmbito da qual disponibilizamos para consulta gratuita online publicações da Casa do Design e outros conteúdos editoriais, facilitando o acesso de todos a obras de referência na área do design”, conclui Diogo Vilar.

Texto editado por Ana Maria Henriques