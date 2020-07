Até fim de Setembro, o Jardim Botânico do Porto recebe visitas nocturnas grátis

São três tipos de visitas guiadas as que podem ser feitas, até 29 de Setembro, no Jardim Botânico do Porto: a “Vida à Luz da Lua”, a “Vida à Noite no Jardim” e os “Segredos de Vitória”. A primeira inclui uma visita à Galeria da Biodiversidade e um passeio pelo Jardim Botânico, enquanto a segunda se limita ao jardim — e ambas têm as sessões já todas esgotadas. Já os “Segredos da Vitória” ainda não tem datas marcadas porque depende de quando a Victoria cruziana, a planta conhecida como a rainha dos nenúfares, florir, o que acontece apenas uma vez por ano.

A adesão tem sido bastante grande. “Posso dizer que estamos esgotados desde há 15 dias, já temos 180 pessoas marcadas para a ‘Vida à Luz da Lua’ e para a ‘Vida à Noite no Jardim'”, conta Luísa Mendonça, recepcionista da Galeria da Biodiversidade e responsável pelas reservas, ao P3. Apesar de não ser a primeira vez que são organizadas visitas nocturnas, este é o ano em que estão a atingir uma maior dimensão.

As visitas estão inseridas no programa do Verão no Museu 2020, que pode ser consultado na íntegra no site. Todas as sessões começam às 21 horas e têm uma duração de 90 minutos. Devido à pandemia de covid-19, a lotação máxima é de 10 pessoas, o que exige uma marcação prévia através do email [email protected]

