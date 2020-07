A crítica pública deve ser um direito e não um risco

O Tribunal da Relação de Lisboa proferiu, no passado dia 17, um acórdão marcante na construção e defesa da liberdade de expressão no nosso país, ao recusar-se a condenar o empresário Pedro Silveira, que criticara o ex-ministro Miguel Macedo por este ter enviado documentos, ainda confidenciais, a um concorrente do empresário num concurso público para o fornecimento e manutenção de um serviço de helicópteros para combate aos incêndios. Politicamente, o ministro demitiu-se e criminalmente veio a ser absolvido no processo em que era arguido por aquele motivo, entre outros.

