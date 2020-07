Tudo legal

Extraordinário artigo de opinião de João Miguel Tavares no PÚBLICO de ontem, ironicamente intitulado “Novo Banco e a arte de legalizar o roubo”, onde se verifica uma série de falcatruas, perfeitamente “legalizadas”. Além da imoralidade (palavra riscada dos dicionários) que todo este trama, laboriosamente trabalhado, representa, pergunta-se: onde estão os inúmeros causadores de todo este imbróglio que nos sacam milhões de euros? Com é que as leis permitem “legalmente” que todas estas vigarices sejam feitas às claras, sem quaisquer consequências? (…) Já passou tempo suficiente para “estudar” os casos em suspenso. Se há só dois juízes, de facto pouco para tanta aldrabice, que agreguem mais, para acabar com estes escabrosos casos.

Carlos Leal, Lisboa

Nuno Pacheco

Primeira manhã de férias: com calma, lê-se o PÚBLICO de fio-a-pavio, e sente-se um gosto particular na página dedicada à música de Amália, interpretada por nomes grandes da actualidade, em celebração da nossa artista maior. Nuno Pacheco gosta de música, sabe de música e escreve divinamente sobre ela. Outro amor profundo de Nuno Pacheco é a bela língua portuguesa, ferramenta sua, que usa com brio e elegância e defende com honestidade e rigor. Por isso porfia na sua (minha, nossa) luta. Merece saber que não está só, senão na acção, pelo menos no desejo de que o mal seja contido.

José Batista d’Ascenção, Braga

A saga continua

O que torna cansativa a vida política portuguesa é que o filme é sempre o mesmo e a conversa que se lhe segue é sempre a mesma, como se ninguém ainda tivesse visto aquele filme. Apela-se, invariavelmente, com a mesma cara de indignação de sempre (pelos vistos, não têm outra) à intervenção do Ministério Público e dos tribunais. Pedem-se esclarecimentos cabais, por todos os meios, com vista ao apuramento de toda a verdade. Exigem-se medidas drásticas e nova legislação, apelos que são reproduzidos nas redes sociais até a náusea. A partir de agora tudo tem de ser diferente! Isto não se pode voltar a repetir!

Sempre com a ressalva, obviamente (não vá o povo entusiasmar-se demasiado), de que, até ao trânsito em julgado da sentença, o que só vai ocorrer “no Dia de S. Nunca à Tarde”, toda a gente é inocente. Mas depois repete-se sempre e precisamente da mesma maneira. Não muda nada. Nem o guião nem os actores. (…)

Santana-Maia Leonardo, Ponte de Sor

PÚBLICO Errou

Ao contrário do que se afirma na legenda da primeira página de ontem, as fotos dos CEO da Amazon, Facebook, Google e Apple não são da sua audição no Congresso dos EUA, mas de arquivo. Lamentamos a falha na edição

No artigo “World of Wine, o novo quarteirão em Gaia criado em nome do vinho”, publicado ontem na edição Porto, o director-executivo do WOW é erradamente identificado como Alan Bridge. O nome correcto é Adrian Bridge. As nossas desculpas ao visado