Há bocados de plástico a dar à costa nas praias de Ílhavo, denuncia movimento

Nas últimas semanas, os elementos do movimento ambientalista Não Lixes têm-se deparado com inúmeros pedaços de plástico (maioritariamente de cor preta) na água e no areal da praia da Barra, em Ílhavo. A situação já foi denunciada junto de várias entidades e, segundo garante o porta-voz do movimento, Fernando Jorge Paiva, também foi detectada na vizinha praia da Costa Nova e na Vagueira (esta última em Vagos). Os elementos do Não Lixes desconfiam que o problema ambiental esteja relacionado com a empreitada de retirada de areias do Porto de Aveiro - e consequente recarga artificial na frente marítima entre a Costa Nova e a Vagueira. A administração portuária afasta esse cenário, garantindo que em nenhuma fase do processo foi usado material idêntico ao que está a dar à costa.

A recolha de plástico da areia e do mar já se arrasta há um mês e é precisamente por conta do timing que Fernando Jorge Paiva relaciona o acidente com a empreitada das areias do porto. “Foi quando as dragas começaram a vir depositar a areia ao mar que o plástico começou a aparecer”, repara, mostrando-se indignado com a falta de actuação por parte das autoridades competentes e às quais deu nota da situação. “Ando a dedicar parte do meu tempo a ir às escolas, a sensibilizar as crianças e os jovens para o problema do plástico nos oceanos, e depois há entidades que não têm cuidado com os resíduos”, lamenta.

Contactada pelo PÚBLICO, a presidente do conselho de administração do Porto de Aveiro, Fátima Alves, assegurou que o material que tem vindo a ser encontrado na praia é muito diferente do que foi usado para reter os inertes enquanto estiveram depositados na área portuária – depois de várias queixas da população da Gafanha da Nazaré, o porto teve que encontrar uma solução para segurar as areias. “As imagens o que mostram são plásticos e aqui no Porto de Aveiro o que tínhamos eram telas em ‘tecido não tecido’, e de cor branca”, sustenta a administradora. Fátima Alves garantiu ainda que, no âmbito da obra, a tela foi toda recolhida e está ainda nas instalações portuárias.

A administradora portuária afasta, assim, a possibilidade de aqueles resíduos serem originários da intervenção que desmontou a duna artificial que se encontrava no porto, ao mesmo tempo que pretende ajudar a defender a linha de costa – a areia está a ser depositada no mar. Tanto mais porque, acrescenta Fátima Alves, “todas as areias submersas e depois retiradas pela draga; se estivessem lá aquelas telas a draga pararia, porque não sugava”. Ainda assim, o Porto de Aveiro, “através do departamento de ambiente, continuará a acompanhar a situação”, juntamente com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O PÚBLICO também tentou obter esclarecimentos junto da APA, mas sem sucesso. Importará averiguar qual a origem daqueles plásticos, estando o movimento Não Lixes disponível para entregar às autoridades competentes o material que tem vindo a recolher nas praias.