Taylor Swift muda o design do merchandise do seu novo álbum depois de acusação de plágio

Amira Rasool, proprietária de The Folklore, uma loja online que vende vestuário e acessórios africanos, contactou a equipa jurídica de Taylor Swift, alertando-os para a semelhança nos nomes e nos designs das duas marcas.

O novo álbum da cantora norte-americana, lançado de surpresa no passado dia 24 de Julho, intitula-se folklore. Rasool referiu, em entrevista à Women’s Wear Daily, que sendo o nome da discografia somente folklore, não havia necessidade de chamar à marca de merchandise The Folklore. Swift tinha disponíveis T-shirts, sweatshirts e casacos para promover o seu novo álbum, todos com o design The Folklore.

O site da marca africana está sediado em Nova Iorque e contempla mais de 30 designers africanos, servindo como um foco cultural para marcas contemporâneas e artistas, e para apresentar as suas histórias pessoais. A maior parte do vestuário, acessórios e utensílios são feitos à mão por artesãos locais da África do Sul, Nigéria, Gana, Marrocos e Costa do Marfim.

Rasool elogiou a equipa da artista por agir rapidamente e remover o “The” de todo o merchandise. “Congratulo a sua equipa por reconhecerem os danos que causou à nossa marca. Reconheço que a Taylor tem sido uma forte defensora dos direitos criativos das mulheres, portanto foi bom ver que a sua equipa está em sintonia”. Os advogados de ambos lados ainda estão em conversações sobre “os próximos passos a dar para resolver a situação”.

A equipa de Taylor Swift, 13 Management, escreveu em comunicado que recebeu uma reclamação devido à utilização da palavra “the” antes de “folklore album” em algum do merchandise. “Honramos o seu pedido e notificámos imediatamente todos aqueles que tinham encomendado merchandise com a palavra “the” precedente de “folklore album” que irão receber as compras com a alteração no design.”

Quando o tema são grandes nomes do mundo artístico, nem todos encaram críticas aos seus ídolos da mesma forma. Rasool referiu que alguns fãs de Taylor Swift a têm atacado nas redes sociais por ter advertido a cantora, acusando-a de querer chamar a atenção. “Acho que foram causados muitos danos à minha marca por ter falado. Não acho que tenha merecido isto”, confessa a emprsária.

Taylor Swift respondeu a um tweet de Rasool, dizendo que admira o trabalho que esta está a levar a cabo e que irá fazer uma doação à sua empresa e à Black in Fashion Council – uma associação criada com o objectivo de representar e assegurar o trabalho dos negros na indústria da moda e da beleza.

Amira, I admire the work you’re doing and I’m happy to make a contribution to your company and to support the Black in Fashion Council (launching on 8/3) with a donation ??@thefolklore @amirarasool @bifcglobal #blackinfashioncouncil — Taylor Swift (@taylorswift13) July 30, 2020