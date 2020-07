Um origami em forma de vagina para envergonhar quem recorre à prostituição: “Esta campanha é um insulto”

O Movimento dos Trabalhadores do Sexo (MTS) repudia a campanha lançada pela Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres (PPDM). Considera insultuosa a ideia de fazer um cartaz com um origami que é uma nota de 20 euros, o preço que muitas prostitutas de rua cobram, a representar uma vagina e os dizeres: “Se tens de pagar, não vales nada”.

“Esta campanha é um insulto”, declara Maria Margarida, dirigente do MTS. “Apresentam-se como feministas mas, com esta linguagem, estão a reduzir-nos à genitália. Usam a linguagem sexista que querem criticar. Objectificam as mulheres. Reduzem as trabalhadoras do sexo a vaginas andantes.” Tudo isso lhe soa “a misoginia e a transfobia”. “Há trabalhadoras trans sem vagina. Existem pessoas de todos os géneros a fazer trabalho sexual”, elucida.

Mais A carregar...

A presidente da PPDM, Ana Sofia Fernandes, já esperava causar polémica. “Esta imagem pretende ilustrar de forma gráfica a violência inerente ao sistema de prostituição, a objectificação da mulher e a mercadorizaçao do sexo”, diz. “A campanha é intencionalmente provocatória.” Irá sendo revelada, pouco a pouco, ao longo de um mês. Primeiro só o origami, segundo aquela frase, terceiro a imagem de uma mulher com uma etiqueta e os dizeres: “Se tens de pagar não vales nada porque és cúmplice de uma rede global de tráfico humano para exploração sexual.” E assim por diante. “Com o objectivo de alterar o estigma de quem está na prostituição para quem compra o sexo.”

A PPDM, que representa o Lobby Europeu das Mulheres em Portugal, defende o modelo neo-abolicionista, também conhecido por modelo nórdico, que encara a prostituição como uma violação dos direitos humanos, olha para quem vende serviços sexuais como uma vítima e para quem os compra como um criminoso. A par da criminalização dos clientes, advoga um “plano nacional de prevenção e combate ao sistema de prostituição” e serviços de apoio à saída. Para as neo-abolicionistas, a prostituição nunca é uma opção. É sempre uma consequência de uma desigualdade, um reflexo de um conjunto de vulnerabilidades – “a pobreza é a força motriz”.

Aumento do estigma

A frente de combate à “lesbigaytransfobia” Panteras Rosa teve uma das maiores reacções de repúdio. “Um lixo que visa aumentar o estigma contra estas mulheres (não apenas sobre os clientes), feito por mulheres que nunca foram, nem serão (nem ouvem) trabalhadoras do sexo, num desejo de decidir por outras mulheres o que se acha (e se impõe) que é melhor para elas”, lê-se num longo texto publicado na sua página de Facebook.

Patrícia Martins, que faz parte do Feminismo Sobre Rodas, partilhou uma longa e crítica reflexão pessoal. “Não é dizer a um homem ‘não vales nada’ que ele vai parar de mandar a piropada, apalpar o rabo da colega, deixar de controlar o tamanho do decote da namorada, etc.. Acho que não é difícil de imaginar como esta imagem pode virar piada selfie machista, carregada de virilidade tóxica, a circular nos TikToks e Instagram.”

“Existe um debate sobre a forma como o Estado se deve relacionar com o trabalhos sexual”, comenta aquela activista, por telefone. “Uma coisa é um debate. Outra coisa é o tipo de acções postas no terreno. Ao ver uma campanha destas na rua, como se sentirão as trabalhadoras do sexo? Parece-me que isto as coloca numa situação humilhante e que não é assim que os homens vão compreender que há comportamentos que não dignificam as mulheres.”

A campanha faz parte da segunda edição do projecto EXIT. Financiado pelo programa Cidadãos Activos, componente dos EEA Grants destinada a apoiar as organizações não-governamentais, que tem a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega como doadores e em Portugal é gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação Bissaya Barreto.

A estratégia de “lobbying” e “advocacy” para promover o modelo nórdico inclui, além de uma campanha nacional, acções dirigidas a jovens e uma investigaçã-acção sobre os serviços que podem vir a ser mais eficazes para ajudar as pessoas a encontrar uma alternativa à prostituição. As actividades envolvem a Assembleia Feminista de Lisboa, a Associação de Mulheres Contra a Violência, a Associação Projecto Criar, a Associação Ser Mulher, a Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, a Associação O Ninho, a Ergue-te – Equipa de Intervenção Social, da Fundação Madre Sacramento das Irmãs Adoradoras, o Centro Integrado de Apoio Familiar, a Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, o Movimento Democrático de Mulheres e a Rede de Jovens para a Igualdade.

“Não prejudiquem mais!”

“Se querem ajudar, temos várias pessoas a tentar sair da profissão”, diz Maria Andrade, do Grupo de Partilha d’A Vida, que integra o MTS,. “Conheço várias mulheres com mais de 50 anos e problemas de saúde crónicos que querem sair, têm de sair, mas não sabem como sair e pagar a renda, a água, a luz, a alimentação, os medicamentos.” Antecipa resposta do movimento abolicionista: “‘O Estado tem de criar mecanismos de saída.’ O.K. Não existem. ‘Vamos pedir ao Estado’. E até lá? Não prejudiquem mais!”

Com a pandemia de covi-19, várias pessoas que se prostituem ficaram numa situação aflitiva. O MTS e várias organizações parceiras procuraram socorrê-las. O Grupo de Partilha d’A Vida recorreu até à plataforma Go Fund Me. Nessa busca, Maria Andrade disparou em todas as direcções. “Contactei a PPDM, o projecto EXIT. Já lhes fiz exposições por e-mail. Já escrevi na página deles: ‘Somos um grupo de partilha. Gostávamos que entrassem em contacto connosco.’ Não respondem. Há mulheres com filhos que não conseguem pagar a renda. Se existem estas instituições é agora que devem intervir. Isso é uma hipocrisia. Se querem ajudar devem trabalhar directamente connosco.”

“Ela [Maria Andrade] esteve num dos nossos webinars, mas não deu para debater”, diz, por seu lado, Ana Sofia Fernandes, da PPDM. “Também enviou mensagem a pedir ajuda concreta, material. Enquanto Plataforma, o nosso papel é influenciar políticas públicas, tentar mudá-las, não fazemos trabalho assistencial no terreno”, justifica.

Quem está no terreno são, sobretudo, organizações centradas em estratégias de redução de danos e minimização de riscos. Com uma lógica de saída estão duas parceiras do EXIT, como a Associação O Ninho, em Lisboa, e a Ergue-te – Equipa de Intervenção Social, da Fundação Madre Sacramento das Irmãs Adoradoras, em Coimbra. Essas têm um raio de acção muito limitada.

“Eu não sou contra programas EXIT”, sublinha Maria Andrade. “Sou contra a criminalização dos clientes. Sou contra não haver segurança para quem quer exercer trabalhos sexual. Acho que quem quer fazer trabalho sexual deve ter segurança e direitos e deveres como qualquer trabalhador. Para quem não quer estar, que se criem alternativas eficazes. Não é só criticar”, acrescenta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Maria Margarida, que integra várias organizações internacionais de trabalhadores do sexo, leva anos a lutar contra as lógicas do movimento neoabolicionista e de defesa de um modelo neo-regulamentarista ou a descriminalização, próximo do que existe na Nova Zelândia. “Nos chamamos-lhe a indústria do resgate. Apresentam-se como um movimento de defesa dos direitos das mulheres, com a ideia de que estão a resgatar as mulheres, mas estão a puxar para ainda mais violência e perseguição policial.”

A legislação portuguesa não interfere na prestação de serviços sexuais desde que entre adultos e de livre vontade — penaliza, sim, terceiros que interfiram no negócio com o intuito de ganhar dinheiro. É uma visão semi-abolicionista. Para Ana Sofia Fernandes, “a evolução natural é levar até às últimas consequências a visão de que quem está na prostituição é a parte vulnerável”. Como? “Penalizando a procura e fomentando a saída do sistema, criando alternativas.”

O debate está em cima da mesa. Entrou no Parlamento um petição com uma proposta de regulamentação à antiga. A audição fez-se na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com a participação da Comissão de Trabalho e Segurança Social. O relatório irá determinar se o assunto vai ou não subir ao plenário.