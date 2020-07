Confinamento: britânicos comeram compulsivamente, beberam e não fizeram exercício físico

O confinamento resultante da pandemia da covid-19 tem levado os britânicos a comer compulsivamente e beber mais álcool, mas também a fazer menos exercício físico e a sofrer de níveis mais intensos de ansiedade. Estes são os resultados preliminares de um estudo que analisou as respostas de cerca de 800 ingleses quanto a questões relacionadas com a sua saúde e rotinas entre o final de Junho e o início de Julho. As conclusões apontam para que a pandemia possa ter impactos nas taxas de obesidade e saúde mental dos britânicos, inclusive a longo prazo.

"O confinamento resultou num aumento dos níveis de ansiedade, pior qualidade de sono, tristeza persistente, pior alimentação, surgimento da ideia de suicídio, consumo de álcool e diminuição da actividade física”, enumera Stanley Ulijaszek, professor e director da unidade de Variação Biocultural e Obesidade da Universidade de Oxford, que co-orientou o estudo, citado pela Reuters. “Estas alterações podem, potencialmente, trazer consequências a longo prazo nas taxas de obesidade e doenças crónicas”, conclui o investigador.

Os jovens adultos parecem sofrer desproporcionalmente de mais tristeza e ansiedade, enquanto 46% dos inquiridos disse ter praticado menos actividade física durante o confinamento. Grande parte também reporta ter comido de forma compulsiva e praticado uma dieta menos saudável, com maior prevalência de snacks e bebidas alcoólicas.

O estudo surge numa altura em que o primeiro-ministro Boris Johnson lança uma campanha que apela à consciencialização da importância da uma alimentação saudável, já que a obesidade é um factor de risco perante a covid-19.

Linhas de Apoio e de Prevenção ao Suicídio SOS Voz Amiga

Lisboa

Das 16h às 24h

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 Linha Verde gratuita - 800 209 899 (Entre as 21h e as 24h) Conversa Amiga

Inatel

Das 15h às 22h

808 237 327

210 027 159 Vozes Amigas de Esperança de Portugal

Voades-Portugal

Das 16h às 22h

222 030 707 Telefone da Amizade

Porto - Desde 1982

Das 16h às 23h

222 080 707 Voz de Apoio

Porto

Das 21h às 24h

225 506 070 Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende. Para encaminhamento, a linha do SNS24 (808 24 24 24) é assumida por profissionais de saúde.