Hotel Ritz reabre em Lisboa depois da primeira “pausa” em 60 anos

Em Março era anunciado o encerramentos do Ritz Four Seasons em Lisboa “por precaução e em resposta à actual situação” da pandemia do coronavírus. Mais de quatro meses depois, o hotel confirma que recomeçará a receber hóspedes a 1 de Agosto.

Com o “mesmo requinte e qualidade e obedecendo às mais rigorosas medidas de higiene e segurança”, garante Guilherme Costa, director-geral do hotel, em comunicado enviado à Fugas, os luxuosos espaços e os amplos terraços com vista para o Parque Eduardo VII estão prontos a receber de novo clientes.

“Além de cumprir todas as directivas da Direcção-Geral de Saúde, o hotel conta também com a certificação Clean and Safe promovida pelo Turismo de Portugal”, refere o comunicado.

Durante o período de encerramento, o hotel não parou e fez a remodelação dos terraços e de 90 quartos. Vai estar novamente disponível o sushi, os pratos com assinatura do chef e o famoso mil-folhas.

Depois deste primeiro mês de regresso, o Ritz promete ainda “mais novidades já para Setembro”.

Projectado pelo arquitecto Porfírio Pardal Monteiro, o histórico e luxuoso hotel foi inaugurado em 1959. A construção do edifício seria mesmo decidida por intervenção de Oliveira Salazar. Este seria o primeiro grande hotel de luxo em Lisboa, instalado junto ao Parque Eduardo VII, numa zona então em grande desenvolvimento. Foi organizado um baile de gala para dois mil convidados aquando da inauguração e, desde então, o Ritz tem recebido chefes de Estado, membros da realeza e algumas das mais importantes figuras internacionais.

