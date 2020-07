A partir de amanhã, empresas terão de escolher um de quatro apoios possíveis

O apoio ao trabalho e ao emprego entra amanhã numa nova fase. Contra a vontade dos patrões, extingue-se o layoff simplificado, e começa o apoio extraordinário à retoma progressiva. As expectativas criadas pelo ministro da Economia, quando disse que seria preciso ponderar o prolongamento do layoff simplificado, saíram goradas. Siza Vieira recusou falar sobre o tema quando o PÚBLICO pediu, na quarta-feira, que explicasse o que aconteceu à proposta que defendera. Nesse mesmo dia, até o Presidente da República disse, depois de promulgar a lei do novo apoio, que preferia ter visto o Governo a prolongar o layoff até ao final do ano.

