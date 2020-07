Lucro do BPI caiu 68% nos primeiros seis meses do ano

O BPI teve lucros de 42,6 milhões de euros no primeiro semestre, menos 68% do que no mesmo período do ano passado, tendo registado 83 milhões de euros em imparidades, divulgou esta sexta-feira o banco em comunicado ao mercado.

As imparidades criadas entre Janeiro e Junho foram de “carácter preventivo”, segundo o banco detido pelo grupo espanhol Caixabank, relacionadas com a crise económica desencadeada pela covid-19.

Na actividade em Portugal, o lucro foi de 6,5 milhões de euros, menos 92,6% face a período homólogo.

Ainda esta semana, outros bancos revelaram as quebras que tiveram no primeiro semestre de 2020 devido à pandemia de covid-19. Globalmente, o Banco Santander registou perdas recordes de 10.798 milhões de euros no primeiro semestre do ano, ao actualizar o valor das filiais, o Deutsche Bank registou perdas líquidas de 120 milhões de euros e o Barclays ganhou menos 12% do que primeiro semestre de 2019. Em Portugal, os lucros do BCP recuaram 55% no primeiro semestre.