Economia portuguesa com contracção recorde de 14,1% no segundo trimestre

O choque provocado pela pandemia trouxe um novo recorde negativo para a economia. O PIB português registou, durante o segundo trimestre deste ano, uma contracção face ao trimestre imediatamente anterior de 14,1%, a maior de que há registo. Quando a comparação é feita com o mesmo trimestre do ano anterior, a diminuição do PIB foi de 16,5%, também um novo máximo. As quebras registadas em Portugal são maiores do que as da média europeia.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na sua estimativa rápida da evolução das contas nacionais durante o período de Abril a Junho deste ano. Os dados confirmam o impacto severo que a pandemia do novo coronavírus e as medidas de confinamento aplicadas para a combater tiveram na economia portuguesa durante esse período.

Tanto a variação em cadeia de -14,1% registada no PIB como a variação homóloga de -16,5% são, de longe, os valores mais baixos de que há registo nas séries históricas do PIB trimestral publicadas pelo INE e pelo Banco de Portugal que vão até ao ano de 1977.

No primeiro trimestre do ano, apesar da aplicação de medidas de confinamento apenas ter começado a partir de meados de Março, a variação negativa do PIB já tinha sido de 3,8% face ao trimestre anterior (o que constituiu logo um novo recorde histórico) e de 2,3% face ao período homólogo.

O resultado agora registado no segundo trimestre está em linha com aquilo que era previsto pela Comissão Europeia. Quando anunciou as suas previsões de Verão, Bruxelas apontou precisamente para uma contracção em cadeia da economia nacional durante o segundo trimestre de 14,1%, resultado que depois conduz, segundo os cálculos dos técnicos da Comissão, para uma queda do PIB no total de 2020 de 9,8%.

O Governo não fez projecções para o PIB trimestral, mas a sua previsão de queda da economia para o total do ano é consideravelmente mais optimista que o da Comissão Europeia: 6,9%. E pode, com o número agora anunciado pelo INE, ficar ainda mais em causa.

No dados publicados esta sexta-feira, o INE não inclui informação detalhada sobre a evolução das diversas componentes do PIB. Ainda assim, adianta que, sem surpresa, se registaram durante o segundo trimestre quedas acentuadas na generalidade dos indicadores. Consumo privado, investimento, exportações e importações, todos diminuíram. No caso das exportações, muito por força da quebra no turismo, a contracção foi maior do que a das importações, assinala o INE.

Zona euro cai 12,1%

A queda do PIB português durante o segundo trimestre foi - tal como já tinha acontecido no primeiro - maior do que a registada no total da zona euro.

De acordo com os dados publicados também esta sexta-feira pelo Eurostat (com base nos dados disponibilizados por dez países), a economia da zona euro contraiu-se 12,1% face ao trimestre imediatamente anterior. A variação homóloga negativa situou-se em 15%. Estes indicadores são também novos mínimos históricos.

Entre os dez países da zona euro que já publicaram dados das contas nacionais do segundo trimestre do ano, apenas um apresenta um resultado pior que o de Portugal: a Espanha, que foi também um dos países mais afectados pela pandemia. A economia espanhola registou uma queda de 18,5% face ao trimestre anterior, colocando a variação homóloga do PIB em -22,1%.

A Itália, outro dos países mais afectados pela crise sanitária, viu a economia cair um pouco menos durante o segundo trimestre, com uma variação negativa em cadeia de 12,4%. No entanto, como no primeiro trimestre, quando a queda do PIB foi mais acentuada, a contracção em termos homólogos no segundo trimestre continua a ser maior do que a de Portugal, situando-se em 17,3%.

O mesmo acontece em França, que apresenta uma variação em cadeia do PIB de -13,8% e uma variação homóloga de -19%.

Na maior economia da zona euro, a alemã, que já tinha divulgado os dados do PIB do segundo trimestre esta quinta-feira, a contracção economia foi de 10,1% face ao trimestre imediatamente anterior e de 11,7% face ao mesmo período do ano passado.

Entre as 10 economias que já apresentaram dados, a que regista uma menor quebra é a da Lituânia, que diminuiu 5,1%.