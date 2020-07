Comboio Porto-Vigo regressa a 16 de Agosto

O comboio internacional Celta, que liga o Porto a Vigo, será retomado no dia 16 de Agosto, mas das duas ligações diárias em cada sentido, só avançará, para já, uma, soube o PÚBLICO junto da CP.

Habitualmente, este comboio tem saídas do Porto às 8h13 e 19h10 e de Vigo às 8h58 e 19h56, mas vai recomeçar apenas com os comboios que saem de manhã, não havendo viagem de regresso. A viagem demora 2 horas e 20 minutos.

A CP - Combooios de Portugal e a congénere espanhola Renfe, que exploram este serviço, acordaram a retoma do serviço nestes moldes para ver como reage o mercado, decidindo depois completar a oferta se a procura o justificar.

O início chegou a estar previsto para amanhã, 1 de Agosto, mas várias razões levaram ao adiamento: as indefinições sobre as dificuldades criadas à entrada de portugueses na Galiza devido à pandemia, interrupções da circulação na linha do Minho devido às obras em curso (o que obrigaria a fazer transbordos rodoviários) e falta de maquinistas do lado da Renfe (a maioria dos serviços é operada por maquinistas portugueses entre o Porto e Vigo).

Já quanto aos comboios internacionais que ligam Lisboa a Madrid e a Hendaya (Lusitânia e Sud Expresso), não há ainda qualquer data definida. A Infraestruturas de Portugal vai fechar em Agosto a linha da Beira Alta para obras, entre Guarda e Vilar Formoso e a sua congénere espanhola Adif fará o mesmo, também no mês do Agosto, entre Salamanca e Vilar Formoso, também por motivo de obras.

Ainda assim, não é certo que os comboios internacionais regressem em Setembro. A CP e a Renfe têm um grupo de trabalho para estudar os moldes da oferta internacional, que poderá passar pela criação de um comboio diurno.