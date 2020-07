BE e PCP a favor do fim do layoff simplificado

O sinal do Governo chegou na segunda-feira. Em vez de prolongar o layoff simplificado como Siza Vieira admitiu, o executivo avançou com o apoio extra (e reforçado) à retoma da actividade económica. O timing político não é o mais fácil para passar a mensagem – afinal a semana fica marcada pelos maus indicadores económicos –, mas o executivo conta com o apoio do BE e do PCP que estavam contra aquele regime.

