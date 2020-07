Sérgio Conceição: “Não muda nada. Está em causa um título!”

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o jogo que encerra a temporada 2019/20, uma final da Taça de Portugal que não acontecia há 16 anos, frente ao rival Benfica, segundo classificado no campeonato.

O treinador do FC Porto manteve um discurso pragmático, sem revelar a estratégia para o jogo deste sábado (20h45 RTP) em Coimbra.

“A preparação foi exactamente igual a todas as outras semanas que antecederam todos os jogos. Não muda nada. Foi uma semana normal de trabalho, com muita ambição, determinação, confiança e alegria, depois de dissecarmos o jogo de Braga. Estamos prontos para um jogo importante, pois em causa está um título”.

Conceição falou depois do médio Danilo Pereira e antecipou uma das questões colocadas ao jogador portista sobre o domínio dos “dragões" no confronto com os outros grandes, em que venceu todos os clássicos.

“De forma realista, com a experiência que tenho, os dois jogos contra o Benfica e o campeonato que conquistámos já fazem parte do passado. As estatísticas em nada interferem na preparação do jogo”, resumiu, desarmando a estatística e história de confrontos com o Benfica na Taça de Portugal, com apenas uma vitória dos “azuis e brancos” nos anteriores nove encontros em finais.

O treinador do FC Porto passou ainda ao lado da “inexperiência" e da precariedade de Nélson Veríssimo na liderança técnica do Benfica, cargo que Jorge Jesus assumirá a partir de segunda-feira.

“O Bruno Lage não tinha muita experiência quando pegou na equipa... e fez um bom trabalho. Normalmente olha-se para os treinadores quando chegam à I Liga. Mas antes há um trajecto longo na formação e o Veríssimo já é treinador há algum tempo”.

Sérgio Conceição terminou sem revelar quem ocupará a baliza portista, garantindo que escolherá o onze que lhe der “mais garantias”, lembrando que vê os elogios que tem recolhido “com responsabilidade e vontade de continuar a agradar”, o que “só se consegue com trabalho e resultados”.