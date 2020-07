Nélson Veríssimo: “Nos últimos jogos reerguemo-nos”

Nélson Veríssimo antecipou esta sexta-feira o confronto com o FC Porto, relativo à final da Taça de Portugal, agendada para este sábado em Coimbra (20h45 RTP), denotando confiança e grande crença numa vitória importante para encerrar a temporada.

“Vamos apresentar-nos como nos últimos jogos. Este tem um grau de complexidade acrescido, mas temos a ambição natural de um clube da grandeza do Benfica”, assumiu o treinador do Benfica, responsável pela equipa desde a saída de Bruno Lage, numa altura em que Jorge Jesus está já garantido para 2020/21.

“O meu futuro é o que menos me preocupa”, sublinhou, limitando-se a viver o presente. "O meu foco é preparar a equipa da melhor forma possível para vencer a cada semana. Chegámos ao último jogo da época, importante para a atribuição de um título, e esperamos poder festejar no final”, referiu Veríssimo.

“No final terei um período de reflexão, para perceber como as coisas se passaram. Mas o foco está no treino e no dia-a-dia”, insistiu, distinguindo os duelos com o FC Porto na Liga do que se segue.

“É uma final. São jogos de características diferentes. O FC Porto ganhou a liga, mas nos últimos jogos reerguemo-nos e chegámos a este momento na forma que queríamos. O maior foco está na conquista da Liga, mas chegando a esta fase e estando numa final, queremos ganhar”, apontou, satisfeito com o ataque dos últimos desafios.

“A diferença esteve na maior eficácia dos últimos cinco jogos. Melhorámos a eficácia e os resultados foram aparecendo. Este é um jogo diferente, independentemente de uma equipa estar melhor, há 50 por cento de favoritismo para cada equipa”, explicou, enfatizando a “motivação natural de quem vai disputar uma final. A ambição e a vontade de dar uma resposta e vencer o jogo”, concluiu, satisfeito com a resposta da equipa neste estágio.