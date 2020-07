Jogos com História: O FC Porto e a “maldição” de jogar a final da Taça de Portugal em casa

Desde que o Estádio Nacional, inaugurado em 1944, passou a receber a final da Taça de Portugal, o que aconteceu a partir de 1946, só em cinco ocasiões – seis, se contarmos a do próximo sábado – o palco da partida decisiva da prova foi diferente. Em 1960/61 jogou-se no Estádio das Antas, no Porto; depois, durante três anos, decidiu-se que o clube detentor do troféu organizaria a final seguinte, pelo que Alvalade (74/75) e as Antas (75/76 e 76/77, ambas por “empréstimo” ao Boavista) receberam a festa do futebol. Finalmente, em 1982/83, no meio de intensa polémica, voltou-se ao Estádio das Antas. O FC Porto jogou em casa com o Benfica. E perdeu.

Continuar a ler