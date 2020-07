Ricardo fez-se Meestre e transformou a sua canção de estreia num videoclipe: You

Cantor, compositor e trompetista, natural da Amora (no Seixal), Ricardo Mestre deu-se a conhecer no concurso televisivo The Voice Portugal, da RTP, e estreou-se em Maio de 2020 com a canção, You, já com o nome artístico Meestre. Agora essa canção, que foi o seu primeiro single, deu lugar a um videoclipe, que se estreia esta sexta-feira. Segundo as palavras de Meestre, que acompanham a divulgação de You, este “é um tema que fala de toda uma reflexão e procura por um amor perdido. A necessidade de procurar algo que nos faça esquecer o passado, ao mesmo tempo que a sua procura é evidente.”

Nascido em 16 de Dezembro de 1991, Ricardo começou a cantar aos 15 anos. Estudou música em Lisboa e no Seixal, aprendeu vários instrumentos e ensina música a crianças a partir dos 4 meses. Em 2012 cantou com Mika no Coliseu dos Recreios e em 2014 participou no disco O Meu Mundo, do cantor e actor Ricardo Carriço. Dos instrumentos que aprendeu, escolheu um, de sopro. “O trompete apareceu na minha vida para me auxiliar no que se denomina por treino auditivo, ou seja, para melhorar a minha capacidade auditiva musical. A partir desse momento, comecei a prestar mais atenção ao seu som e à carga emocional que pode transportar, até me apaixonar por completo. Embora tenha aprendido a base musical de muitos outros instrumentos, como o piano, a guitarra e a bateria, o trompete foi aquele instrumento que mais mexeu comigo, ao ponto de o escolher, instintivamente, como meu companheiro neste percurso.”