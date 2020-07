As palavras de Artaud de novo em teatros vazios

Quando, no início de Março, a hipótese de a população ter de se render a um confinamento devido à disseminação desabrida de um vírus começou a parecer cada vez mais real, John Romão decidiu reler o texto-conferência O Teatro e a Peste, que Antonin Artaud apresentou na Sorbonne, em Paris, em Abril de 1933. Mas se voltou a impressionar-se com as palavras do autor francês (que pareciam ribombar na actualidade), foram sobretudo as circunstâncias desse episódio original que o fascinaram. A ponto de começar a imaginar prontamente como poderia recriar a dita conferência no presente.

