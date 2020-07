Mudam-se os tempos, muda-se o Turismo

Em Janeiro, os turistas eram uma praga. Seis meses depois da estreia desta produção da companhia A Turma, com a praga covid-19 pelo meio, e quando a peça encerra o Festival de Almada, o regresso dos turistas é sonho de autarcas, de governos que disputam “corredores sanitários”, e principalmente dos que viviam deles e das suas compras e dos seus passeios e dos seus alugueres de curta duração e alto rendimento. Turismo não perdeu o seu sentido com os efeitos da pandemia na vida das cidades. Continua um espectáculo de intervenção sobre a realidade, mas a realidade é outra e as circunstâncias deixaram mais à vista as suas fragilidades cénicas.

Continuar a ler