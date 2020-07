Inquérito serológico: 44% das pessoas com anticorpos não tiveram sintomas de covid-19

Se as previsões de alguns especialistas estiverem correctas e a imunidade de grupo para covid-19 só se tornar uma realidade quando entre 60 e 70% da população tiver anticorpos, os resultados do Inquérito Serológico Nacional divulgados esta sexta-feira mostram que Portugal ainda está muito longe dessa meta. O trabalho coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revela que 2,9% das 2301 pessoas envolvidas neste estudo observacional têm anticorpos para o novo coronavírus SARS-CoV-2, não tendo sido encontradas diferenças significativas entre regiões e grupos etários. A investigação indica ainda que 44% das pessoas que tiveram contacto com este vírus serão casos assintomáticos.

“A seroprevalência agora estimada [de 2,9%] é compatível com uma limitada extensão da infecção na população portuguesa, entre Março e Junho de 2020, e inferior ao valor necessário para alcançar uma potencial imunidade de grupo”, refere o comunicado do INSA divulgado esta sexta-feira. O dado confirma as estimativas avançadas por muitos especialistas nos últimos meses, ainda que alguns peritos sublinham que é arriscado interpretar estes valores como representativos de toda a população portuguesa, uma vez que a amostra deste estudo é, apesar de tudo, reduzida. No entanto, estudos realizados noutros países têm revelado percentagens semelhantes. Aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, o estudo epidemiológico que contou com 60 mil participantes concluiu também que apenas 5% dos espanhóis têm anticorpos para combater a doença.

Por outro lado, actualmente coloca-se também a questão da duração da imunidade que poderá levar os especialistas a interpretar estes resultados de uma forma diferente. Um estudo do King's College de Londres, divulgado esta semana, indicou que a imunidade à covid-19 pode desaparecer em poucos meses, revelando que apenas 16,7% dos doentes ainda apresentavam altos níveis de anticorpos 65 dias após o início dos sintomas.

A confirmar-se esta pouco duradoura protecção, a ideia de “imunidade de grupo” como uma estratégia de resposta eficaz à pandemia vai perder importância. Porém, contra esta visão clássica que coloca o limiar da imunidade de grupo entre os 60 e 70% da população, há também cientistas – como a cientista portuguesa Gabriela Gomes – que acreditam que esta “barreira” natural à infecção pode ser conseguida com valores muitos mais baixos que rondam apenas os 10 e os 20%.

“No que respeita à distribuição por sexo, a seroprevalência estimada foi mais elevada nos homens (4,1% versus 1,8%). Enquanto por idade a seroprevalência apresentou valores semelhantes para os grupos etários em estudo, variando entre 2,2% no grupo etário dos 10 aos 19 anos e 3,2% no grupo etário dos 40 aos 59 anos”, lê-se no comunicado do INSA, que adianta ainda que “entre as diferentes Regiões de Saúde, a seroprevalência variou entre 1,2% no Alentejo e 3,5% em Lisboa e Vale do Tejo, embora sem significância estatística”.

Uma outra informação que também coincide com as estimativas dos cientistas diz respeito à percentagem de assintomáticos detectada entre os indivíduos com anticorpos para o SARS-CoV-2. “As estimativas sugerem que entre 6% e 41% da população pode estar infectada, mas não ter sintomas”, disse Maria Van Kerkhove, porta-voz da Organização Mundial da Saúde, a 9 de Junho. Em declarações ao PÚBLICO, o epidemiologista Henrique Barros também tinha defendido que a proporção de assintomáticos na população infectada estaria à volta dos 45% e bem abaixo das estimativas iniciais avançadas no início da pandemia e que indicavam que os assintomáticos podiam ser 80% de todos os casos detectados.

Os resultados do inquérito nacional alinham com os valores mais elevados das estimativas, indicando que “44% dos indivíduos com anticorpos específicos contra o novo coronavírus não referiram qualquer sintoma anterior de covid-19”. No entanto, apesar de o valor bater certo com outros estudos que procuraram os assintomáticos na população, como um realizado numa cidade com 3200 habitantes em Itália, o resultado pode não querer dizer que todas estas pessoas são realmente casos assintomáticos, uma vez que muitos podem ter tido sintomas ligeiros que, simplesmente, não valorizaram.

Aliás, o INSA conclui que “as diferenças observadas entre a seroprevalência e a incidência acumulada da infecção por SARS-CoV-2 reportada pelo sistema nacional de vigilância são consistentes com a evidência de subcaptação de casos ligeiros ou assintomáticos pelos sistemas de vigilância”. “A seroprevalência foi mais elevada nos indivíduos que referiram ter tido um contacto prévio com um caso suspeito ou confirmado de covid-19 (22,3% versus 2,0%) e naqueles com sintomatologia compatível com covid-19 – febre, arrepios, astenia, odinofagia, tosse, dispneia, cefaleias, náuseas/vómitos e diarreia – (6,5% versus 2,0%)”, nota ainda o comunicado.

Outro dos dados destacados pelo INSA sobre os resultados deste primeiro inquérito serológico refere as “diferenças estatisticamente significativas entre os valores de seroprevalência estimados” quando se olhou para o nível de escolaridade dos inquiridos. Os investigadores encontraram mais casos nos indivíduos que completaram o ensino secundário (6,4%) e menos nos que concluíram o ensino superior (1,4%), um valor que poderá ajudar a orientar futuras campanhas de sensibilização para a adopção de medidas de protecção nestes grupos da população.

Segundo a coordenadora do inquérito serológico do INSA, Ana Paula Rodrigues, os resultados encontrados “aconselham a manutenção das recomendações de protecção individual e colectiva para todos os indivíduos, independentemente do respectivo nível de anticorpos específicos contra SARS-CoV-2, e mostram a necessidade de monitorizar a evolução da seroprevalência destes anticorpos na população, de acordo com a evolução da epidemia em Portugal”.

O inquérito foi desenvolvido pelos departamentos de Epidemiologia e de Doenças Infecciosas do INSA, em parceria com a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos e vários hospitais do Sistema Nacional de Saúde (SNS). Este primeiro trabalho teve “por objectivos primários caracterizar a distribuição dos anticorpos específicos contra SARS-CoV-2 e determinar a extensão da infecção por SARS-CoV-2 na população residente em Portugal”. O estudo envolveu participantes, com idade superior ou igual a 1 ano até aos 93 anos, que foram recrutados em 96 pontos de colheita de sete laboratórios de Patologia Clínica e 18 hospitais do SNS, entre 21 de Maio e 8 de Julho. O acompanhamento da situação da epidemia em Portugal prevê a realização, nos próximos meses, de novos estudos serológicos.