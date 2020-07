Veja em directo: NASA lança robô à procura de vida em Marte

A NASA vai lançar esta quinta-feira (a partir das 12h50 de Portugal continental) o robô Perseverance, que irá recolher amostras de sol e rocha da superfície de Marte para depois serem enviadas para a Terra. Esta é a primeira missão da agência dedicada à astrobiologia: a NASA vai procurar sinais (químicos) de vida microbiana em Marte, caracterizar o clima e a geologia do planeta, estando, assim, mais perto de poder enviar astronautas para o planeta.

A missão MARS 2020 - Perseverence (Perseverança) sairá da Terra do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, no estado da Florida, a bordo do foguetão Atlas V. A viagem deverá demorar sete meses.

Com o robô, deverão voar 10.932.295 nomes de habitantes do planeta Terra. Como? Gravados com um feixe de electrões em microchips de silício, ao longo de linhas de 75 nanómetros (mais pequeno do que um milésimo de um cabelo) e, posteriormente, afixados e tapados com um vidro na superfície do robô — a melhor alternativa, já que ainda não é possível lá ir fisicamente.