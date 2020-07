Operadoras de telecomunicações portuguesas não vão utilizar Huawei nas redes 5G

As operadoras de telecomunicações Nos, Altice e Vodafone, que dominam o mercado em Portugal, não vão utilizar a tecnologia da Huawei nas suas redes centrais 5G, apesar de o Governo não ter banido o gigante chinês da infra-estrutura.

Uma porta-voz da Nos disse à agência Reuters que a empresa “não terá equipamento Huawei na sua rede de base” e escolherá os “melhores parceiros” para cada uma das componentes da rede.

Uma porta-voz da Vodafone referiu à Reuters que a empresa irá tomar a mesma opção, acrescentando que “tem trabalhado na preparação da rede 5G com a sua histórica e preferida parceira, a Ericsson”.

O CEO da Altice, Alexandre Fonseca, disse o mesmo em Março, decisão que se mantém. Nenhuma das empresas apresentou os motivos que justificam esta decisão.

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, confirmou à Reuters que “ouviu que a Huawei ficaria de fora”. “Não tem nada que ver com as opções ou imposições do Governo português, que nesta matéria está absolutamente alinhado com a orientação europeia”, acrescentou o governante.

“Não temos questões a priori com qualquer fabricante”, disse Pedro Nuno Santos, revelando que um grupo criado pelo Governo para avaliar riscos e questões de cibersegurança relacionadas com a 5G concluiu o seu trabalho e não tirou quaisquer conclusões dirigidas contra qualquer fornecedor em particular. A Huawei ainda não fez comentários.

A pressão dos EUA e a posição da UE

Desde o ano passado que os Estados Unidos tentam convencer os seus aliados, incluindo Portugal, a não adquirir equipamentos de infra-estrutura para as redes 5G da Huawei, devido a receios de espionagem. A questão de utilizar ou não a tecnologia da Huawei ganhou importância também na Europa, devido à pressão dos Estados Unidos para excluir a empresa chinesa.

Os Estados Unidos colocaram a Huawei numa espécie de “lista negra” que impede as empresas americanas de lhes fornecer serviços ou produtos. Esse é um dos motivos para os novos telemóveis topo de gama da Huawei não terem pré-instaladas, quando chegam ao mercado, as aplicações do Google.

Em Janeiro, a União Europeia (UE) apresentou um plano de segurança para a quinta geração móvel, onde reconhece a existência de um elevado risco de interferência de governos externos à UE, ou de agentes em nome destes, através das redes 5G. Por esse motivo, a Comissão Europeia pede poderes de vigilância acrescidos para as autoridades nacionais e reguladores.

A Comissão instou os Estados-membros da UE a tomarem medidas urgentes para diversificar os seus fornecedores de 5G. A estratégia europeia inclui a redução da dependência dos países e dos operadores de telecomunicações relativamente a um único fornecedor.

No Reino Unido, vai ser proibida a compra de qualquer novo equipamento 5G da Huawei a partir de 1 de Janeiro de 2021, decisão que foi anunciada este mês. As operadoras britânicas vão ter de remover todo o equipamento da empresa chinesa usado na infra-estrutura de telecomunicações 5G até ao final de 2027, ordenou o executivo britânico.

Em Portugal, o leilão para atribuição de licenças de 5G foi adiado devido à pandemia, estando previsto que se realize entre Outubro e Dezembro. A atribuição dos direitos de utilização de frequências deverá ocorrer entre Janeiro e Fevereiro de 2021, de acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).