Morreu bombeiro que ficou ferido no incêndio de Castro Verde

Morreu um dos bombeiros que ficou ferido com gravidade enquanto combatia um incêndio no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, no dia 13 de Julho.

O bombeiro, que sofreu queimaduras em 90% do corpo, estava em coma induzido há duas semanas. A notícia do falecimento do homem foi confirmada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba, na tarde desta quinta-feira, numa publicação na página de Facebook.

“Após uma prolongada luta pela vida que nos fez acreditar que fosse possível continuarmos com o Carlos junto de nós, infelizmente chegou o momento que nunca desejámos. Consola-nos o facto de sabermos que o nosso homem foi um bravo lutador pela vida até ao fim”, escreve a associação.

No combate a este incêndio ficaram feridos cinco bombeiros. Os dois bombeiros feridos com gravidade no incêndio, ambos da corporação de Cuba, foram transportados de helicóptero, um para o Hospital de Santa Maria e o outro para o Hospital de São José, ambos em Lisboa. O segundo homem desta corporação sofreu queimaduras em 50% do corpo, sendo também colocado em coma induzido.