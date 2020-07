Ministério já prepara exames do próximo ano adaptados à pandemia

Os exames e provas de aferição do próximo ano lectivo vão ter menos matérias obrigatórias. É nesse sentido que apontam as indicações que o Ministério da Educação deu ao Instituto de Avaliação Educativa (Iave) para a construção dos enunciados. A referência, na hora de os preparar, são dois documentos: o Perfil dos Alunos e as Aprendizagens Essenciais, desenvolvidos no anterior mandato.

