Incêndio na Covilhã está novamente activo

O fogo que deflagrou na tarde de quarta-feira em Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã, e que foi dado como dominado esta quinta-feira de manhã, está novamente activo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a fonte, o fogo passou a ser dado como novamente activo às 17h45, fruto de várias “reactivações difíceis de controlar”, apesar de os trabalhos terem contado com um forte dispositivo ao longo de todo o dia.

Por volta das 20h, estavam no combate ao incêndio 510 operacionais, auxiliados por 155 veículos e seis aeronaves a terminar missão com a chegada da noite, de acordo com a informação do site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEP).

Segundo a informação do CDOS, o fogo está com uma frente activa que segue em direcção à povoação de Casegas, mas ainda longe da localidade, disse o Comando Distrital ao PÚBLICO, não tendo conhecimento de qualquer casa em risco.

O vento forte e os acentuados declives continuam a ser as principais dificuldades que os operacionais encontram no terreno. O trabalho dos bombeiros tem sido focado em aproveitar a mudança das trajectórias de vento para tentar avançar no combate às chamas.

Este fogo deflagrou às 14h43 de quarta-feira, numa zona de povoamento florestal paralela à freguesia de Sobral de São Miguel, classificada como Aldeia de Xisto, e a proximidade à aldeia foi fonte de grande preocupação.