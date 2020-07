Covid-19: mais duas mortes e 255 infectados em Portugal. Casos activos continuam a baixar

Há mais duas mortes (ambas em Lisboa) e 255 casos de infecção em Portugal (176 deles na região da capital) – o que corresponde a um aumento de casos de 0,5%. Dos novos casos, 69% estão na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao todo, foram confirmadas 1727 mortes e 50.868 casos de infecção desde que os primeiros casos foram detectados em Portugal, no início de Março. Os dados foram divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Existem ainda 13.001 casos activos no país; há quatro dias que este número tem vindo a descer. Nos últimos quatro dias, o número de pessoas recuperadas tem sido superior ao número de novos casos identificados.

Há ainda 403 pessoas que continuam internadas (o mesmo número de quarta-feira) e 42 nas unidades de cuidados intensivos (menos uma do que no dia anterior). Ao todo, existem 36.140 pessoas em Portugal que recuperaram da doença (mais 265 do que na quarta-feira).

A taxa de letalidade da doença em Portugal é de 3,4%.

Na quarta-feira houve mais três mortes e 111 infectados com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal.

O mundo chegou agora aos 17 milhões de casos confirmados de infecção desde o início da pandemia, com 667 mil mortes e 9,9 milhões de recuperados. Os Estados Unidos e o Brasil são os dois países com mais casos e mais mortes. A Índia surge em terceiro lugar no que diz respeito ao número de casos confirmados, mas é o Reino Unido o terceiro país com mais mortes.