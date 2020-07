Abertura de bares e discotecas? É preciso controlar regras, dizem especialistas

Os médicos de saúde pública Ricardo Mexia e Mário Freitas, e a psicóloga especialista em jovens, Tânia Gaspar não se opõem a abrir discotecas e bares até às 20h desde que sejam cumpridas as regras da Direcção-Geral de Saúde para evitar a propagação da covid-19.

A medida deverá ser aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira, revelou o PÚBLICO: bares e discotecas poderão abrir desde que funcionem de acordo com as regras aplicadas aos cafés, pastelarias e casas de chá, com serviços condicionados e com a proibição de que estes locais possam ser usufruídos pelos clientes enquanto espaços de dança e de convívio próximo. Devem fechar às 20h, apurou o PÚBLICO.

Lembrando que se trata de “uma decisão complicada”, Ricardo Mexia, médico do Departamento de Epidemiologia (DEP) do Instituto Ricardo Jorge e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), comenta: “Sabemos que tendencialmente, em contexto de bares, até pelo hábito de quem frequenta o espaço, não será tão fácil como num café, que as pessoas fiquem na sua mesa, não interajam, não existam maiores aglomerações.”

O médico recorda que os locais nocturnos foram identificados como “espaços privilegiados” de propagação da covid-19 no Japão ou em Espanha, porque “tipicamente” as pessoas que os frequentam “tendem a não cumprir os comportamentos de distanciamento social”. Mas afirma: “Se conseguirmos minimizar os riscos é melhor do que as pessoas estarem a organizar outro tipo de eventos em que há menos controle.”

Defende que se faça uma campanha de comunicação para “evitar que se tornem espaços de contaminação”, acrescenta.

Para este especialista, a questão do horário - que tem sido criticada pelo sector - faz diferença. Porque prolongá-lo “aumenta o tempo de exposição em que as pessoas estão neste contexto e propicia outro tipo de comportamentos”, refere. “Às 23h não há mais riscos do que às 17h, a questão são os comportamentos que se podem adoptar”. Por isso diz: “o ovo de colombo” é “encontrar o equilíbrio entre a manutenção de regras que diminuem o risco de contágio e as actividades habituais destes espaços”.

Não responde a necessidade de jovens

Já a psicóloga Tânia Gaspar, mestre em Saúde Pública, directora do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e coordenadora do Grupo de Investigação Cidadania, inclusão e bem-estar social, considera que esta medida responde às necessidades dos empresários e profissionais dos bares e discotecas. Mas “não vai ser uma resposta à necessidade que os jovens têm de se divertir e conviver durante este período de férias”. Ou seja, “os jovens depois de confraternizarem nos bares e discotecas até às 20h vão continuar a diversão noutros locais, festas privadas ou festas espontâneas em espaço público”, continua.

Também acredita que se forem cumpridas as regras não irá “trazer maior risco que a abertura de restaurantes e cafés”. Mas certo é que “desvirtua a actividade dos bares e discotecas que normalmente está ligada a divertimento nocturno”.

Defende que “o mais importante e sustentável é a educação para a saúde, acções de saúde pública”. Acha importante sensibilizar os jovens e os frequentadores de bares e discotecas com uma linguagem que entendam. Fundamental é também “a assertividade” dos responsáveis desse espaços para o cumprimento das “medidas de saúde e segurança”, bem como a fiscalização efectiva “para avaliar se as medidas estão a ser implementadas”.

O médico Mário Freitas, também delegado de saúde em Braga, comenta: “Já sabemos que o uso de máscara, a higiene e etiqueta respiratória e lavagem de mãos são fundamentais. Se cumprirmos, o risco consegue-se ir gerindo”. Chama a atenção para o uso de máscara em espaços fechados: não a usar “é um risco exponencial”. “Se estes estabelecimentos cumprirem as regras o risco é gerível e nesta nova normalidade podemos voltar a alguns aspectos da antiga. Resta saber se estamos a ser realistas: todos conhecemos estes espaços. Quem é que vai controlar o cumprimento das regras? O problema não são as leis, mas o cumprimento.”