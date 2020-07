Depois de recuos e impasses, Governo volta a desconfinar

Com mais voos, mais tempo para jantar num restaurante e até com as visitas às grutas novamente abertas, o país entra em Agosto a acertar o passo, mas ainda com a Área de Lisboa e Vale do Tejo a avançar mais lentamente, ainda em situação de contingência durante pelo menos a primeira quinzena. É também para o nível de situação de contingência que passam as 19 freguesias da região de Lisboa e Vale do Tejo ― que até agora estavam em estado de calamidade.

