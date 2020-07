Ministro do Ambiente diz que Rui Rio “ou desconhece ou foi mal aconselhado” no debate sobre hidrogénio

O ministro do Ambiente e Acção Climática desvalorizou esta quinta-feira as críticas de Rui Rio à estratégia do Governo para o hidrogénio e afirmou que “têm por base desconhecimento ou mau aconselhamento”. No final do Conselho de Ministros, em que foi aprovada a estratégia nacional para o hidrogénio, João Pedro Matos Fernandes apontou “erros crassos” de raciocínio ao líder social-democrata e garantiu que não haverá rendas excessivas.

