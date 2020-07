Magnum e Vogue unidas contra o racismo sistémico

Solidariedade. Para a agência Magnum, esta é mais do que uma simples palavra; é uma ordem. "Num ano de convulsão social de escala global que levou centenas de milhões a manifestarem-se contra ao racismo através do movimento Black Lives Matter", a Magnum e a Vogue convidaram, em parceria, os seus fotógrafos a "reflectir sobre o poder da união em tempos de tumulto" e a partilhar as imagens do seu portefólio que melhor exprimem esse conceito. Cem fotógrafos escolheram cem fotografias que contêm cem histórias de solidariedade — das quais 15 são, agora, partilhadas pelo P3. Em comunicado, a agência de fotografia refere que "a selecção de imagens tem foco na necessidade humana de criar comunidades e na interdependência entre povos na luta contra a adversidade e opressão".

As fotografias, impressas em qualidade de museu e assinadas ou carimbadas pelas organizações, estão disponíveis para venda, através do site da Magnum Square Print, "pelo valor simbólico de 100 dólares [cerca de 85 euros]". Metade do lucro resultante da venda online destas imagens — que termina a 2 de Agosto – reverte a favor da histórica organização norte-americana NAACP — National Association for the Advancement of Colored People, fundada em 1909 "em resposta à violência reiterada contra pessoas de cor nos Estados Unidos" e que tem, actualmente, mais de 2200 sucursais em todo o país, funcionando com o apoio de mais de dois milhões de activistas.