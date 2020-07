Assim se destrói um partido

Porque votante no PSD há quase 30 anos, sinto-me com autoridade para, parafraseando António Costa em Bruxelas, me insurgir contra a “repugnante” iniciativa do actual líder do partido, ao oferecer ao seu mais directo adversário político condições propícias ao seu “trabalho” e reduzindo-lhe drasticamente a periódica participação nos debates parlamentares. E, com dúvidas sobre a submissão da bancada, recorreu ainda à disciplina de voto para assegurar o sucesso do maior atentado, em muitos anos, contra a eficácia daqueles confrontos, ponto alto da actividade da Assembleia da República. A acreditar na sua bacoca argumentação, os deputados portam-se mal nos debates quinzenais, quais crianças irrequietas; e esta medida vai permitir-lhes acumular, ao longo de dois meses, a sabedoria que irão depois despejar nos debates bimestrais, regressando logo de seguida ao seu torpor habitual. A avaliar pelo resultado da votação, e com sete honrosas excepções, o grupo parlamentar tem o líder que merece. Assim se destrói a substância de um partido, a caminho da irrelevância; e onde ninguém dá um murro na mesa para suster o inevitável colapso.

Carlos E. Corrêa da Silva, Lisboa

Novo Banco e o resto

(…) A permanente alusão ao dinheiro dos contribuintes mal gasto é uma forma de desviar ou iludir o problema de há muito conhecido pelos responsáveis. Quer-se então dizer que são desconhecidos os mecanismos de desvios de dinheiros para offshores, afectos às bolsas de corrupção ou brindados com negócios pouco claros? É que tudo se passa ao nível do sistema em que vivemos e, mais grave ainda, no quadro de gestão a que o sector bancário está entregue. O grave é que, mantendo-se inalterada a base gestionária (é a mesma de há décadas), é esta que formula os critérios, elabora os contratos, sustenta os compromissos e compadrios, determina a composição das auditorias “ independentes” para no final tudo ficar na mesma, sem responsáveis e sem arguidos. Para quando mais uma injecção de dinheiro para o banco com o pomposo nome de Novo Banco?

António Bernardo Colaço, Lisboa

Um “drink” com a ministra

As declarações da ministra da Cultura, Graça Fonseca, após uma pergunta concreta sobre as ajudas que estavam a ser prestadas a pessoas ligadas à cultura com enormes dificuldades, foram desastrosas. A ida a um “drink”, como foi referido pela ministra, não pode servir de desculpa para a resposta dada. Esta senhora não merece e não tem condições para continuar a ser ministra. (…)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

País bafiento

Despertei com a crónica de Maria João Marques (MJM) que, na conclusão, diz a frase que serve de assunto para esta carta. Sim, MJM. Também eu estou farto da hipocrisia que torna o nosso país num espaço bafiento e, por vezes, insuportável. (…) Estou farto das opiniões que procuram mitigar actos hediondos como o assassínio de Bruno Candé Marques. Não me revejo numa sociedade intolerante, hipócrita, racista, xenófoba, inculta e incapaz de assumir, de facto, os seus crimes e injustiças.

Gens Ramos, Porto