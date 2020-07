Michelle Bolsonaro, mulher do Presidente do Brasil, tem covid-19

Michelle Bolsonaro, a mulher do Presidente do Brasil, está infectada com o vírus que provoca a covid-19, revelou esta quinta-feira o Palácio do Planalto.

O gabinete da presidência disse que Michelle Bolsonaro, de 38 anos, está em “bom estado de saúde” e que vai seguir “todos os protocolos estabelecidos” para o tratamento da doença, não especificando quais. A equipa médica da presidência está a acompanhar a situação, diz o mesmo comunicado.

A revelação surge poucos dias depois de o Presidente ter dito estar recuperado e de ter testado negativo para a doença.

Michelle Bolsonaro vive com o Presidente no Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília, com as duas filhas, Letícia e Laura. A última aparição pública da primeira-dama aconteceu na quarta-feira numa cerimónia em que discursou e usou máscara, diz o site G1. As ministras dos Direitos Humanos, Damares Alves, e da Agricultura, Tereza Cristina, também estiveram presentes.

Desde que os seus testes deram positivo, Bolsonaro manteve-se na residência, a partir de onde trabalhou, cancelou a sua agenda oficial e usou a hidroxicloroquina para se tratar.

Esta quinta-feira, também foi noticiado que o ministro da Ciência, Marcos Pontes, também está infectado com a covid-19.