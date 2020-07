World of Wine, o novo quarteirão em Gaia criado em nome do vinho

Foi uma obra de mais de dois anos e um investimento de 106 milhões de euros. Com vista privilegiada para o Porto, há um quarteirão novo, fruto da requalificação de antigas caves de vinho do Porto. É o World of Wine, o WOW, e prepara-se para abrir restauração esta sexta e as experiências no sábado em Vila Nova de Gaia. Num espaço onde ainda se fazem os últimos acabamentos, por entre as poeiras das obras e os pormenores ainda longe de concluídos já se vislumbra uma ampla e moderna área onde o vinho dá o mote e é anfitrião de outros trunfos portugueses: a gastronomia, a cortiça e a moda, tudo com um cheirinho de história e cultura.

Continuar a ler