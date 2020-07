O Douro ataca “a crise com tomates”: o Coração de Boi é um festim em Agosto

Este seria o ano da 5.ª edição do Concurso Tomate Coração de Boi, certame que se dedica a promover este fruto que por terras do Douro adquire características singulares. Uma “iguaria carnuda, suculenta e de sabor único”, resume a organização do evento, que este ano deixa o concurso de lado mas, ainda assim, nos convida a dar uma volta pelo Verão do Douro e ir parando em algum dos 14 restaurantes de referência da região: ao longo de Agosto, cada um deles irá destacar pratos e criações à volta do divino tomate nas ementas.

É que, se “é certo que, hoje, podemos comer Tomate Coração de Boi no Porto ou em Lisboa”, como se lê na apresentação deste Agosto atomatado, também há que “admitir” que não é a mesma coisa: “No Douro o tomate sabe muito melhor”. E, ao mesmo tempo, prova-se que a região não é só chão que dá uvas, “é um terroir abençoado para a produção de inúmeros frutos”. Como este, “o melhor tomate criado em Portugal”, garantem os promotores, a agência de comunicação Greengrape e o projecto de animação turística alltodouro.com.

Com o “mais diabólico vírus das nossas vidas” a fazer cair por terra o concurso, fica-nos o complemento da restauração que celebra o fruto de grande coração, uma iniciativa que conta com a curadoria do jornalista Edgardo Pacheco, colaborador da Fugas.

O tomate,"criado por inúmeros agricultores do Douro”, que “recuperaram as velhas hortas do Douro”, poderá ser degustado em saladas, sopas ou em pratos especiais, da entrada à sobremesa.

Além disso, “quem vier aos restaurantes aderentes está a contribuir para a revitalização da economia regional em duas áreas fundamentais: agricultura e turismo”, sublinha-se ainda, salientando que este é “também um modo de promover o território, a sua diversidade de produto e originalidade”.

E deixa-se ainda uma garantia: para o ano, não só há “a festa do costume”, como se prometem ainda algumas surpresas. “Enquanto tal não acontece”, rematam em jeito de grito de guerra, “ataquemos a crise com tomates”.

Ataquemos, então, que o mote é bom e esta será, decerto, a mais saborosa das guerras, a julgar pelas propostas avançadas. Entre estas, podem encontrar-se um gaspacho que leva ainda melancia e vieira braseada (no Caisdavilla), umas migas de tomate com ovo (na Taberna do Carró), uma posta de vitela com o tomate à poveira (no Cais da Ferradosa) ou um Tomate Coração de Boi com gelado de ervas (no Aneto& Table).

Paulo Pereira

Restaurantes aderentes Aneto & table (Peso da Régua), Bistrô Terrace - Quinta do Tedo (Armamar), Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira), Caisdavilla (Vila Real), Cantina de Ventozelo (Quinta de Ventozelo, São João da Pesqueira), Cepa Torta (Alijó), Chaxoila (Vila Real), Cozinha da Clara - Quinta de La Rosa (Pinhão), DOC (Armamar), Flor de Sal (Mirandela), Pickles – Hotel Six Senses Douro Valley (Lamego), Taberna do Carró (Torre de Moncorvo), Tasca da Quinta (Régua), Toca Raposa (São João da Pesqueira) Facebook oficial