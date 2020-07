Volta ao mundo em 50 paisagens de tirar o fôlego

Entre um nascer do sol prodigioso nas Dolomitas italianas a um pôr do sol de lavanda na França, passando pela natureza brutal na Islândia ou a vencedora lua cheia sobre um vale árido dos EUA, esta é uma volta ao mundo impressionante: são os 50 finalistas da competição #Landscape2020 com as melhores fotografias de paisagem da Agora.