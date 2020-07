Nicolaiva já estava avisada, mas não esperava que a barraca que ocupava com o marido há dois anos e meio no Bairro da Torre, em Loures, viesse mesmo abaixo. O pior acabou por acontecer e, na manhã desta quinta-feira, por volta das 9h, a estrutura a que chamavam casa foi mesmo derrubada. Nicolaiva da Graça dos Santos Ramos e o marido Ivane, ambos com 39 anos, estão sem casa e sem saber para onde ir.