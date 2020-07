Ramiro Sequeira substitui Antonoaldo Neves à frente da TAP

O actual “chief operating officer” (COO) da TAP, Ramiro Sequeira, vai substituir interinamente Antonoaldo Neves na liderança da transportadora aérea. A informação, avançada pelo Eco, foi confirmada pelo PÚBLICO. Antes de chegar à TAP, em 2018, já com os accionistas privados no grupo, o gestor esteve ligado ao grupo IAG, que reúne a British Airways e a Iberia, para o qual entrou por via da espanhola Vuelling.

Reportando directamente ao presidente executivo, Ramiro Sequeira afirmou, numa entrevista a uma publicação da TAP quando chegou ao grupo, que vê a transportadora como “uma referência na aviação mundial”. “Contudo”, dizia, “hoje em dia a evolução é constante e a concorrência cada vez mais e mais preparada”.

Com a retirada de Antonoaldo Neves – processo que demorou mais do que o esperado pelo Governo pela falta de sucesso em encontrar um sucessor –, e enquanto não chega o novo presidente executivo, cujo processo de selecção ainda irá demorar, caberá agora a Ramiro Sequeira ajudar a elaborar o plano de restruturação que terá de ser apresentado a Bruxelas no máximo em seis meses. Um plano que implicará necessariamente uma redução da dimensão do grupo, nomeadamente em termos de rotas e voos e de pessoal.