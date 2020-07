Global Media não vai recorrer a apoios que sucedem ao layoff por não compensarem custos

A Global Media não vai recorrer às medidas de apoio que sucedem ao regime de layoff simplificado, por considerar que não compensam os custos, e admite que a reposição de rendimentos traz “grandes desafios” à empresa.

Numa nota da direcção de recursos humanos da dona do Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), O Jogo e TSF, entre outros, lê-se que, “apesar da situação do mercado se manter extremamente adversa e serem grandes as dificuldades de operação, com evidentes consequências na situação económica financeira da empresa”, o grupo não vai recorrer a medidas que sucedem ao regime de layoff.

Os trabalhadores da Global Media Group estavam em layoff simplificado desde meados de Abril, regime que termina na sexta-feira, dia 31 de Julho.

“Analisadas as medidas aprovadas pelo Governo na passada segunda-feira relativas a regime que sucede ao do layoff simplificado, a administração concluiu que a significativa redução dos apoios do Estado inerentes a este novo regime leva a que os benefícios que a sua adopção traria para a empresa seriam essencialmente suportados pelos trabalhadores, não compensando os custos para a empresa em termos de organização e de capacidade de resposta”, lê-se na nota.

Assim, a partir de Agosto “todos voltarão a cumprir o regime de trabalho – presencial ou em teletrabalho – que vigorava até 19 de Abril, conforme determinado pelas respectivas chefias”, refere a informação.

“O termo do regime de layoff e a consequente reposição de rendimentos para os trabalhadores significa para a empresa a assunção integral da estrutura de custos, pelo que nos esperam grandes desafios”, conclui a direcção de recursos humanos.