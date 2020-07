Bares abertos até às 20h? Medida é “portão para encerrar mais empresas e para aumentar o desemprego”

Bares e discotecas vão poder abrir em todo o país, até às 20h, tal como revela o PÚBLICO na edição desta quinta-feira, esta será uma das regras que será aprovada hoje em Conselho de Ministros. Em reacção, o Presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto (ABZHP) diz que esta medida irá agravar a situação económica do sector.

“Um bar fecha às 20h e um restaurante às 23h ou à meia-noite? Andamos a brincar”, começa por dizer António Fonseca da ABZHP.

O presidente da associação espera que o Governo “volte atrás”, pois considera que está a ser aberto “um portão para encerrar mais empresas e para aumentar o desemprego”. “É um equívoco legislativo”, acrescenta. Ao contrário do esperado com a reabertura dos espaços, António Fonseca pensa que estas medidas vêm “agravar a situação”.

Para o presidente da associação, a solução passa por fundos perdidos. “Se a questão é uma questão de saúde pública, se não querem que as discotecas e os bares abram, só há uma solução: paguem para estar fechados, pagar as despesas permanentes, nomeadamente os encargos com os trabalhadores, as rendas” e outros, diz.