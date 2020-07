Volta a Itália já tem percurso: arranca na Sicília e termina em Milão

A 103.ª edição da volta a Itália em bicicleta já tem um traçado definitivo com um novo início a 3 de Outubro, na Sicília, quatro grandes etapas de montanha e um contra-relógio no último dia, em Milão.

A ilha do Mediterrâneo vai albergar as quatro primeiras tiradas - inicialmente, começaria na Hungria -, sendo a inaugural um contra-relógio e a terceira com chegada ao vulcão Etna.

Nas alterações, registo ainda para uma nova chegada a Matera e no alto de Rocaraso, nas sexta e nona etapas, respectivamente.

Das quatro tiradas na alta montanha, três terminam em altitude, em Madonna di Campiglio (17.ª), Laghi di Cancno (18.ª) e Sestrière (20.ª), penúltimo desafio da competição, com as subidas ao Col d'Agnello, a 2732 metros de altitude, Col d'Izoard e Col de Montgenèvre, antes do final em Sestrière

O último dia terá um contra-relógio de 15,7 quilómetros entre Cernusco sul Naviglio e Milão.