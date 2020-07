Travar barragem do Côa “não foi uma decisão difícil nem corajosa”, diz Guterres

Uma homenagem a António Guterres, responsável, enquanto primeiro-ministro, pela decisão política de travar a construção da barragem da EDP para garantir a preservação das gravuras rupestres, foi o ponto alto da sessão comemorativa do décimo aniversário da criação do Museu do Côa, que teve lugar esta quinta-feira e que se iniciou ao final da manhã com o descerramento de uma placa na qual o rosto do secretário-geral da ONU foi gravado em xisto, o mesmo material que os artistas do Paleolítico usaram para inscrever as suas gravuras.

