O museu que está há 140 anos a “homenagear o povo dos Açores”

As oito salas do núcleo de História Natural do Museu Carlos Machado, nos Açores, estão a abarrotar de animais taxidermizados. Numas, longas vitrinas expõem centenas de aves e de peixes. Noutras, expositores de madeira pregados na parede ostentam borboletas e outros invertebrados. Pelo meio, secretárias com pequenas gavetas guardam minerais, rochas e fósseis, acompanhadas por armários com extensos herbários. Há ainda uma sala com um cachalote gigante e outras habitadas por dezenas de mamíferos: leopardos, morcegos, vacas anãs típicas da ilha do Corvo e bezerros de duas cabeças.

