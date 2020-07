Elogio do Homem do Paleolítico

A 21 de Novembro de 1994, o PÚBLICO chamava à capa um artigo assinado por Manuel Carvalho, com o título Barragem ameaça achado arqueológico. O achado em causa era a arte paleolítica do Vale do Côa e assim se desencadeava uma polémica que ocuparia o espaço público durante cerca de um ano, e que perdura ainda hoje no imaginário colectivo.

Continuar a ler