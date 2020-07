Robô da NASA já está a caminho de Marte para procurar sinais de vida

Nos últimos 15 dias descolaram da Terra três voos em direcção a Marte. Primeiro foi uma sonda baptizada com o título de um poema que, traduzido, significa algo como “Perguntas ao Céu”, depois foi um robô chamado Esperança e agora foi a vez de um novo veículo com o nome Perseverança ser lançado rumo ao planeta vermelho. O robô da NASA Perseverance foi lançado esta quinta-feira da e vai recolher amostras de rochas em Marte depois de pousar no solo em Fevereiro de 2021, se tudo correr bem. A missão do robô ficará completa só em 2031 quando (e se) as amostras recolhidas chegarem à Terra.

O robô da NASA partiu para Marte a bordo do foguetão Atlas V, que foi lançado da base espacial de Cabo Canaveral, na Florida, às 12h50 de Lisboa. Ao contrário de outras operações deste tipo, o sucesso do lançamento da missão Marte 2020 não teve direito a abraços e festejos efusivos. Mas, em tempo de pandemia, provou-se que, apesar de todos os constrangimentos e das adaptações que foi necessário fazer, a vida continua na Terra e os projectos de exploração espacial não foram prejudicados.

A missão da agência norte-americana tem como objectivo recolher amostras de rochas do planeta vermelho e, se o plano se cumprir com sucesso, será a primeira a conseguir trazer para Terra uma prova da vida em Marte. Este lançamento ocorre poucos dias depois dos Emirados Árabes Unidos terem enviado, a 19 de Julho, a sonda Hope do Centro Espacial Tanegashima (no Japão) com o objectivo de estudar a atmosfera de Marte. A China também está nesta corrida marciana após ter lançado, a 23 de Julho, a sonda Tianwen-1 do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang (na ilha da Hainan) que, tal como a Perseverance, deverá chegar ao destino a Fevereiro de 2021 e leva consigo instrumentos científicos para analisar o clima e o ambiente magnético​.

Foto O robô Perseverance em Dezembro de 2019 no Laboratório de Propulsão a Jacto, em Pasadena, na Califórnia NASA/JPL-Caltech

O plano da viagem espacial planeada pela NASA e que começou esta quinta-feira prevê que o robô chegue ao solo de Marte a 18 de Fevereiro de 2021 onde deverá pousar “são e salvo” na cratera Jezero, onde há 3500 milhões de anos terá existido um lago e um delta (foz de rio). Espera-se que este local – que foi escolhido após cinco anos de discussão – guarde as marcas da existência de vida microbiana no planeta.

Mais tarde, muito mais tarde, estas amostras, que se espera que sejam diversificadas o suficiente para responder a muitas das grandes perguntas que existem sobre Marte, serão depois recolhidas por um equipamento desenvolvido pela Agência Espacial Europeia (ESA) enviado a Marte com a missão de as trazer para Terra.

O trabalho de recolha de provas da vida passada em Marte pelo Perseverance deverá resultar na recolha de cerca de meio quilo de amostras. Para as suas viagens em solo marciano, o robô da NASA será o primeiro a ser alimentado com plutónio-238.

A operação que começou esta quinta-feira só termina realmente quando o robô chegar ao solo de Marte, em 2021. Depois falta o resto da missão com a chegada do veículo Sample Return, em Agosto de 2028, que vai receber as amostras recolhidas. A viagem de regresso à Terra dos vários tubinhos com amostras vai começar em 2031 com chegada prevista na Primavera de 2032. Com este calendário, a NASA arrisca ser “ultrapassada” pelo Japão que quer fazer mais ou menos o mesmo, mas em menos tempo. O Japão planeia enviar uma missão robótica para Marte em 2024 para extrair amostras da superfície do planeta e transportá-las para a Terra em 2029.

Para as suas operações e manobras no terreno, o Perseverance está equipado com seis rodas, um braço robótico e vários instrumentos científicos, nomeadamente o equipamento necessário para tirar fotografias e recolher sons do cenário que estará à sua volta. Além da recolha de provas da vida passada em Marte e do meio quilo de amostras, há outros propósitos nesta viagem espacial. Alguns simbólicos como a viagem até Marte do nome de quase 11 milhões de pessoas de todo o mundo que seguem em três microchips.

Este é um dos passos que a agência espacial norte-americana inclui no seu caminho até Marte que deverá culminar com o envio de astronautas até ao planeta vermelho e que a NASA planeia para a década de 2030, logo após o prometido regresso à nossa Lua em 2024.

Quando, daqui a sete meses, o Perseverance aterrar em Marte terá companhia. Por ali, andam também robô Curiosity, que procura igualmente sinais de vida microbiana em Marte, e a sonda InSight. Esta quinta-feira, o robô partiu da plataforma a bordo do foguetão Atlas V com o céu azul e pouco vento aproveitando com sucesso a primeira oportunidade de lançamento prevista pela equipa do projecto. A “janela de oportunidade” fechava-se a 15 de Agosto, quando as condições deixam de ser favoráveis a este tipo de operações, e só voltaria a abrir-se daqui a 26 meses.

Ao sinal “Go Atlas, Go Mars 2020”, o foguetão foi lançado e todas as diferentes etapas de lançamento foram cumpridas com sucesso. Bastaram cerca de quatro minutos para atingir uma velocidade de 11.000 quilómetros por hora. Quem fez questão de seguir o lançamento acompanhou as várias fases da operação, sendo que nos últimos minutos as imagens apresentavam uma animação gerada por dados reais. Ao mesmo tempo, os comentadores da NASA ilustravam esta jogada espacial com léxico do futebol-americano onde a Terra seria o lançador, o Atlas o braço que lança a bola, o robô seria a bola e Marte o receptor. O ponto desta longa jogada da NASA só pode ser celebrado em Fevereiro de 2021 quando se assistir à entrega de Perseverance no solo de Marte.